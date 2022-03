Les «Dieux du Stade» en montrent toujours plus

Les rugbymen du Stade Français fêtent le dixième anniversaire de leur célèbre calendrier avec une édition 2010 plus osée, sous l'objectif du photographe américain Tony Duran.

Les mois de janvier, avril, juillet, septembre et décembre sont l'occasion pour certains joueurs et plusieurs invités de se dévoiler dans des poses artistiques dont certaines exposent leur intimité partiellement ou plus nettement, ce qui n'était pas arrivé à ce point depuis la première édition du calendrier. Le public découvrira Alexis Driollet posant nu sous une veste de smoking. Les lutteurs Benoît Bouzekri, Cyril Vescan et Jonathan Lemaire-Thiam sont immortalisés dans un corps à corps viril. Ignacio Mieres du Stade Français est «surpris» dans sa salle de bains.