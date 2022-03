Les Dieux du stade reviennent

Les joueurs du Stade Français et leurs corps de rêve sont de retour le 18 septembre à travers un calendrier devenu légendaire. Photos de rugbymen donc, mais aussi d'invités spéciaux...

Cela faisait bientôt un an que ces dames l’attendaient, la date fatidique est enfin arrivée. Le calendrier des Dieux du stade doit sortir le 18 septembre, selon french-rugby-players.com et fait cette année encore la part belle à des photos très hot, pour notre plus grand plaisir !