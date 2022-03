Au Luxembourg : Les dinosaures ont rugi de plaisir au Glacis

LUXEMBOURG - L'exposition consacrée aux dinosaures a fait le plein de visiteurs, tous enthousiasmés, ce week-end, sur le parking du Glacis.

Au plus fort de la journée, samedi et dimanche, de 150 à 200 personnes étaient présentes simultanément dans la structure sous tente.

Une longue file de familles trépignantes qui s'étire sur le parking du Glacis en est la preuve: l'expo consacrée aux dinosaures a connu un grand succès, ce week-end, dans la capitale. «Pour une première, nous sommes contents», glisse Lucien Danglade, à la base du projet. «Au plus fort de la journée, samedi et dimanche, de 150 à 200 personnes étaient présentes simultanément dans la structure sous tente». Et la visite dure une heure à peine.