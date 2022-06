Sortie ciné : Les dinosaures viennent terrifier la planète

Dans cette conclusion de la trilogie «Jurassic World», les humains vivent une cohabitation tendue avec les dinosaures.

Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues. Ce troisième volet de la trilogie «Jurassic World» fait le lien avec la saga «Jurassic Park» démarrée en 1993 par Steven Spielberg. Les spectateurs assisteront à la rencontre inédite entre deux générations. Les acteurs Chris Pratt (Owen Grady) et Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) sont rejoints par ceux d’origine, Laura Dern (Dr Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Dr Ian Malcolm) et Sam Neill (Alan Grant).