Evénement au Luxembourg – Les dinosaures XXL vont sortir les crocs au Glacis

Événement au Luxembourg : Les dinosaures XXL vont sortir les crocs au Glacis

LUXEMBOURG - De vendredi à mercredi, le parking du Glacis accueille une expo ludique et interactive consacrée aux dinosaures.

«L'événement s'adresse à toute la famille, enfants, ados et parents», explique la responsable de l'expo.

Une trentaine de dinosaures en taille XXL, dont certains robotisés, une immersion dans le quotidien d'un apatosaurus à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, des fouilles archéologiques dans le sable, un questionnaire aux paléontologues en herbe, et, «last but not least», un velociraptor digne de «Jurassic World» qui se promène dans la foule.