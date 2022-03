Rachat d'Alstom : Les dirigeants de Siemens reçus lundi par Hollande

Le président et le directeur général de Siemens seront reçus lundi par le président français pour examiner leurs propositions pour la branche Énergie du groupe Alstom.

L'américain General Electric et l'allemand Siemens sont intéressés par Alstom. AFP

Le groupe Alstom, dont les activités Energie sont convoitées par l'américain General Electric et l'allemand Siemens, a annoncé dimanche soir poursuivre et approfondir «sa réflexion stratégique». Lundi, le président et le directeur général de Siemens rencontreront françois Hollande et Arnaud Montebourg, ministre français de l’Économie. Le ministre avait annoncé avoir «reporté» sa rencontre avec le Pdg du groupe américain General Electric, intéressé par le rachat du pôle énergie d'Alstom.

Dans un communiqué de deux lignes, Alstom précise qu'il «informera le marché d'ici mercredi 30 avril matin» du fruit de sa réflexion, et que la cotation du titre à la Bourse de Paris «reste suspendue». Dimanche, Paris a tenté de défendre les intérêts stratégiques de la France et son souci pour l'emploi dans le dossier Alstom. Au vu de l'intérêt manifesté par l'allemand Siemens, Bercy veut prendre le temps nécessaire à l'examen de ce dossier stratégique. Le gouvernement souhaite procéder à un «examen sérieux des propositions» sur la table, a annoncé Bercy.

70% de l'activité d'Alstom

«Compte tenu des enjeux stratégiques pour l'industrie et l'économie française, le gouvernement n'acceptera pas qu'une décision soit prise, quelle qu'elle soit, dans la précipitation et sans l'instruction conjointe avec les intérêts de la nation des choix alternatifs», a affirmé Arnaud Montebourg. Le gouvernement français «est prêt à examiner» les projets de GE et Siemens, «deux investisseurs importants» en France, «avec le souci de préserver les intérêts de la base industrielle de la France et à y participer financièrement», a-t-il dit.

Ces discussions devaient porter sur le projet du mastodonte GE (305 000 salariés à travers le monde, 146 milliards de dollars de chiffre d'affaires), de racheter les actifs d'Alstom dans l'énergie. Ces divisions «Power» et «Grid», spécialisées dans les équipements pour centrales thermiques, les lignes à haute tension ou encore les énergies renouvelables, représentent plus de 70% de l'activité d'Alstom et un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros.

Les négociations seraient déjà bien avancées avec le groupe français dirigé par Patrick Kron, pour une transaction estimée à quelque 10 milliards d'euros qui ne concernerait pas la branche transport, fabriquant les trains à grande vitesse (TGV). Le groupe diversifié Bouygues, premier actionnaire d'Alstom avec 29,4%, serait favorable à l'opération.