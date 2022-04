Asie : Les dirigeants des deux Corées ont échangé des lettres amicales

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a remercié le président sortant sud-coréen Moon Jae-in de son action en faveur d’une amélioration des relations entre les deux pays, ont indiqué vendredi Séoul et Pyongyang.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a remercié le président sortant sud-coréen Moon Jae-in de son action en faveur d’une amélioration des relations entre les deux pays, ont indiqué vendredi Séoul et Pyongyang. Les deux dirigeants se sont écrit au moment où Séoul et ses alliés soupçonnent Pyongyang de se préparer à reprendre ses essais nucléaires après avoir procédé, depuis le début de l’année, à une série sans précédent de tests de missiles.

Le successeur de M. Moon, Yoon Suk-yeol, qui prendra ses fonctions le 10 mai, s’est engagé à adopter une ligne dure à l’encontre de Pyongyang. Le président sortant a rencontré M. Kim à trois reprises et contribué aux pourparlers entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président américain de l’époque, Donald Trump. Depuis 2019, les négociations sont au point mort, en raison notamment de désaccords au sujet de l’allègement des sanctions et de ce que à quoi la Corée du Nord serait prête à renoncer en retour.