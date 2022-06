Au Brésil : Les disparus de l'Amazonie ont été tués par balle

L'enquête sur la mort du journaliste britannique Dom Philipps et de l'expert brésilien Bruno Pereira. Leurs dépouilles avaient été retrouvées à l'issue d'intenses recherches après leur disparition dans la forêt amazonienne.

La police brésilienne a confirmé samedi la mort de l'expert indigène Bruno Pereira, dont les restes ont été retrouvés dans une zone isolée de l'Amazonie avec ceux du journaliste britannique Dom Phillips qui l'accompagnait, et que les deux hommes avaient été tués par «arme à feu». Les restes de M. Pereira «font partie de ceux» retrouvés par les enquêteurs, a annoncé la police fédérale brésilienne (PF) dans un communiqué.

Vendredi, elle avait indiqué que de premiers restes humains découverts sur indication d'un suspect étaient ceux de Dom Phillips. M. Pereira a été atteint par trois tirs, dont un à la tête, et M. Phillips par une balle au thorax, a-t-elle ajouté samedi. M. Phillips, 57 ans, collaborateur de longue date du journal The Guardian, et M. Pereira, 41 ans, expert reconnu des peuples indigènes, étaient en Amazonie dans le cadre d'un livre sur la préservation de l'environnement.