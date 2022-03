Classement de l'année : Les dix sujets préférés sur Facebook en 2014

Le célèbre réseau social a publié le classement des thèmes les plus débattus sur le site. La Coupe du monde de football arrive en tête.

La Coupe du monde de football et l'épidémie d'Ebola ont été les sujets préférés des utilisateurs de Facebook, l'an dernier, à l'échelle de la planète, selon un récapitulatif publié mardi par le réseau social en ligne américain. Le Mondial arrive en tête, suivi par Ebola, les élections présidentielles au Brésil ayant permis la réélection de Dilma Rousseff en octobre, le décès de l'acteur américain Robin Williams et le Ice Bucket Challenge. Ce dernier consistait à se verser un seau d'eau glacé sur la tête pour soutenir une association caritative luttant contre la maladie de Charcot, à en diffuser la vidéo et à défier ses amis d'en faire autant. Le défi a été relevé par un nombre important de célébrités, dont le patron-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.