Musique : Les dix titres les plus recherchés sur Shazam...

L'application de reconnaissance de musique a dressé la liste des morceaux que les utilisateurs avaient le plus recherchés en 2014. Un duo français est en 3e place.

Chaque année, Shazam livre les dix titres à avoir été le plus demandés. Sans grande surprise, ce classement est le reflet des morceaux qui ont le plus cartonné à travers le monde.

L'inévitable «Happy» de Pharrell Williams est dans ce top. Tout comme le duo français Lilly Wood & The Prick avec la version remixée par Robin Schulz de «Prayer in C». Le DJ allemand place un autre de ces remixes en 4e place avec «Waves» réalisé pour Mr. Probz.

Le top 10 des titres les plus recherchés en vidéo:

1. Clean Bandit feat. Jess Glynne - Rather Be

2. John Legend - All Of Me