Les donateurs les plus énervants du monde

Non seulement, ils sont beaux, intelligents, talentueux mais en plus il faut qu’ils aient bon cœur! Angelina Jolie et Brad Pitt ont donné un million de dollars au profit de l'éducation des petits Irakiens.

«La fondation Jolie-Pitt a effectué une contribution d'un million de dollars pour soutenir l'éducation de 8 000 jeunes, américains comme irakiens, touchés par le récent conflit» au Moyen-Orient, a indiqué l'association «Education Partnership for Children of Conflict» dans un communiqué.

«Ce don va soutenir quatre organisations travaillent à éduquer et soutenir les enfants qui ont perdu leurs parents, leurs maisons et la possibilité d'être scolarisés en Irak, ainsi que des jeunes aux Etats-Unis qui doivent faire face au déploiement, aux blessures ou même à la mort d'un parent membre de l'armée américaine» servant en Irak, selon la même source.

Brad Pitt et Angelina Jolie, qui attend des jumeaux pour cet été, élèvent déjà quatre enfants ensemble, dont trois adoptés. L'actrice est ambassadrice de bonne volonté pour l'Unicef, tandis que son compagnon a notamment participé à des actions de reconstruction en Louisiane (sud) après le cyclone Katrina de 2005.