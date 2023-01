Aux Etats-Unis: Les données de 37 millions de clients de T-Mobile piratées

Aux États-Unis : Les données de 37 millions de clients de T-Mobile piratées

L'opérateur de téléphonie mobile américain T-Mobile a annoncé, jeudi, avoir été victime d'un piratage informatique ayant touché les données de 37 millions de clients. L'entreprise s'est rendue compte le 5 janvier qu'un «acteur malveillant» était parvenu à infiltrer son système informatique et était en train de siphonner des informations sans y être autorisé, détaille un document boursier. T-Mobile est parvenue à découvrir la source de la fuite d'informations et à la colmater en moins de 24 heures et estime que le reste de ses systèmes n'a pas été touché.