Nouvel An au Luxembourg: Les données mobiles en hausse, les SMS résistent

Les usages évoluent au fil des ans. Pexels

«Bonne année et bonne santé!». Ce message envoyé chaque année évolue au fil des ans et 2023 n’a pas échappé à la règle. Les opérateurs l'observent chaque année, à l’image de Tango, qui a constaté en un an «une baisse de 7% des envois de SMS et une augmentation de 34% des données mobiles échangées», indique un porte-parole.

La tendance à la substitution des SMS aux données mobiles, portées notamment par les messageries instantanées, s’observe depuis plusieurs années chez tous les opérateurs. Mais chez POST, si cela se confirme sur la période 2018-2023 (-56% pour les textos, +222% pour les données), ce n’est plus le cas entre 2022 et 2023. Cette année, l’opérateur public a fait passer 653 234 SMS, soit 72% de plus que l’an dernier, après des années de déclin, tandis que les données sont restées quasi stables, à 168 Téraoctets (To).

Cette année, «les données montrent un besoin de proximité, après les années marquées par les restrictions sanitaires», analyse une porte-parole d’Orange Luxembourg. L’entreprise a constaté une hausse de 17% des appels entre les nuits de Nouvel An 2022 et 2023, sachant qu’ils étaient déjà «à un niveau très élevé» l’an dernier. Les SMS résistent tant bien que mal, avec une baisse de 12%, tandis que le trafic de données a bondi de 52%. «Les usagers sont de plus en plus connectés, notamment sur WhatsApp», conclut-elle.

