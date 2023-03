Les drones d'un futur proche exposés au Kirchberg

Celui qui dirige un cabinet de conseil international reconnu dans le domaine de la mobilité et du transport durable en Europe et au-delà nous le certifie: «d'ici trois ans au plus tard», se veut-il confiant, «on verra des drones transporter des marchandises sur l'ensemble de notre continent. Et le transport de personnes devrait suivre dans la foulée. Techniquement tout est en place. Il faut désormais créer l'espace trafic utile pour permettre à ce type de drones de voler, de manière réaliste et souhaitée, entre 120 et 500 m d'altitude».