Conflit : Les drones iraniens en Ukraine, symboles d'une faiblesse russe

Mais également «le Mohajer-6, qui a une fonction et une taille similaire au Bayraktar TB-2 turc», explique Vikram Mittal, professeur à l'académie militaire américaine de Westpoint. Les Mohajer-6 «sont la réponse russe aux TB-2 de l'Ukraine», le célébrissime drone armé MALE (moyenne altitude, longue endurance) fourni par la Turquie et qui s'est aussi illustré entre les mains de l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie en 2020, rappelle Jean-Christophe Noël, chercheur français à l'Institut français des relations internationales (Ifri).

Quelle efficacité?

Est-ce une faillite russe?

Pourquoi la Russie, un des principaux producteurs d'armes au monde, se fournirait-elle auprès de l'Iran? «Le ministère de la Défense a élaboré des exigences tactiques et techniques appropriées pour les drones. Et la plupart des fabricants (russes), malheureusement, ne sont pas en mesure de les respecter», a déclaré récemment le colonel russe Igor Ichtchouk, cité par l'agence TASS.

«Les sanctions occidentales ont causé des problèmes, comme le Covid, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondial», souligne M. Mittal. Les Russes «n'ont plus accès aux composantes technologiques occidentales et leurs essais pour développer en série ce type d'engins ont été infructueux», explique M. Noël. Même s'ils mettent en place des moyens de contournement. Par exemple, faire acheter par un diplomate russe n'importe où dans le monde des systèmes de navigation dans un magasin d'aéromodélisme. «Les pièces seront ensuite envoyées en Russie par la valise diplomatique», explique M. Grasser.

L'Iran, rival d'Ankara sur le marché?

«Il y a sans doute une forme de course entre l'Iran et la Turquie sur le segment des drones bon marché pour étendre leur sphère d'influence», estime M. Mittal. «Le sommet du marché est occupé par les États-Unis et Israël», rappelle Mariane Renaux, experte aéronautique et drones.