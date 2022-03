Etude aux Etats-Unis – Les e-cigarettes sont un danger majeur

Étude aux États-Unis : Les e-cigarettes sont un danger majeur

La publication d'un rapport jeudi intervient au moment où le vapotage atteint des proportions alarmantes parmi les jeunes.

Les cigarettes électroniques prisées par un nombre grandissant d'adolescents et de jeunes adultes représentent un danger majeur pour la santé publique. Telles sont les conclusions d'un rapport du Médecin en chef des États-Unis (General Surgeon) présenté jeudi. La publication de ce rapport intervient au moment où le vapotage atteint des proportions alarmantes parmi les jeunes. L'étude est la plus exhaustive effectuée à ce jour sur ce sujet par les autorités sanitaires fédérales, avec plus de 150 experts.