Electrocarburants: Les e-fuels, carburants de synthèse d’un futur décarboné

AFP

On dirait de l’eau, «ça sent la bougie» et cela servira de kérosène pour les avions: en plein développement, les électrocarburants sont présentés comme un élément capital pour décarboner les transports mais nécessitent des quantités astronomiques d’électricité verte pour monter en puissance.

Ces carburants de synthèse, aussi appelés électrofuels ou e-fuels (PtL pour Power to Liquid en anglais), sont produits en combinant de l’hydrogène, produit à partir de sources décarbonées comme les énergies renouvelables ou nucléaire, et du dioxyde de carbone (CO2), capté dans l’air ou, pour l’instant, dans les fumées industrielles. Leur combustion est donc neutre du point de vue climatique, le CO2 émis provenant de particules qui étaient déjà dans l’atmosphère et non d’hydrocarbures extraits du sous-sol.

«Notre technologie est modulaire»

«Dans le fond, les e-fuels, c’est de l’électricité liquide», schématise Tim Boeltken, directeur général d’Ineratec. Installée à Karlsruhe, cette start-up allemande de 130 salariés est aux avant-postes de cette technologie avec ses unités de production d’électrocarburants fournies clés en main. Ces usines tiennent dans un simple conteneur blanc, comme ceux transportés par les navires. À l’intérieur, tout un système de conduites et de vannes, un premier réacteur qui combine l’hydrogène et le CO2 en un gaz de synthèse (syngaz) puis un deuxième qui transforme ce gaz en carburant liquide.

Treize unités, d’une capacité d’un mégawatt (MW) chacune, permettent de produire chacune jusqu’à 350 tonnes d’e-fuel par an. L’entreprise a fêté mercredi le début des travaux à Francfort d’une usine de 10 MW, qui permettra début 2024 de produire au départ 2 500 tonnes par an. Celle-ci tiendra dans cinq conteneurs. Pas besoin d’immense raffinerie, «notre technologie est modulaire», explique le dirigeant trentenaire. «Il n’y aujourd’hui pas assez d’hydrogène vert et de CO2 disponibles, une approche graduelle est donc compétitive», estime-t-il.

Et Ineratec prévoit déjà vers 2025/2026 une autre usine de 100 MW (35 000 tonnes par an). Car les besoins sont immenses, en premier lieu pour le transport aérien. Les carburants d’aviation durable (SAF) constituent le principal levier pour décarboner l’aviation. L’Union européenne s’apprête à imposer aux compagnies aériennes des obligations graduelles d’incorporation de SAF dans le kérosène. En 2050, 63% du carburant d’aviation devra être durable, dont au moins 28% seront des électrocarburants. L’Académie française des technologies estime dans un rapport les besoins européens en e-fuels pour l’aérien à 30 millions de tonnes à cet horizon, 400 millions de tonnes au niveau mondial.