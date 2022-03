Croustillant : Les ébats de Russell Brand et Sophie exposés

Le Britannique voit son infidélité et ses petites manies sexuelles étalées dans la presse de Grande-Bretagne par sa maîtresse.

L’acteur n’a en effet pas donné une image très reluisante de lui-même lors de son flirt avec la rouquine. «Il est obsédé par les plans à trois. Il voulait savoir si je l’avais déjà fait et si j’étais prête à le refaire avec lui et une autre femme», a expliqué l’Anglaise.

En plus de tout cela, Coady a aussi relevé les nombreuses manies de Brand. «Il adorait mes seins. Il les trouvait magnifiques et incroyables. Par contre, il ne m'a jamais laissé toucher ses cheveux. Il est très précieux quand il s'agit de sa chevelure.» On apprend également que le Britannique est un fan de thé: «Il en boit tout le temps et il en a partout chez lui, de toutes les sortes.»