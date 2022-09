Avancée technologique : Les éclairs au dessus du Luxembourg vont être mieux détectés

Budget de 4,3 milliards d'euros

Et «avec la croissance exponentielle des événements météo extrêmes», rappelle-t-elle, les images doivent être de plus en plus précises et fréquentes. L'enjeu: détecter l'évolution rapide des phénomènes convectifs, ces mouvements de l'atmosphère à l'origine des orages et tempêtes. Les orages accompagnés de rafales à plus de 200 km/h qui ont frappé la Corse le 18 août, faisant cinq morts, proviennent d'une accumulation rapide de vapeur d'eau dans l'atmosphère sur une surface très localisée, et «ce type de changement local pourra être détecté très rapidement par MTG», explique Donny Aminou, responsable de la charge utile des satellites pour l'ESA.