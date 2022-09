Prix de l’énergie : Les écoles britanniques se préparent à grelotter

Des élèves britanniques en gants et manteaux l’hiver prochain dans les classes? Face à des factures d’énergie qui explosent, la situation devient inextricable pour les écoles publiques du Royaume-Uni, acculées à des solutions radicales: augmenter la taille des classes, éteindre les lumières et baisser le chauffage. Certaines évoquent même l’éventualité de faire passer la semaine scolaire de cinq à quatre jours.

Une hausse «colossale»: Rachael Warwick, qui dirige un groupe de trois écoles dans le sud de l’Angleterre, ne trouve pas d’autre mot. En temps normal, son budget pour le gaz et l’électricité atteint 250’000 livres (289 000 euros environ) par an. Mais la hausse galopante des prix de l’énergie depuis un an a fait passer la facture à 1,1 million de livres. «Nous sommes à la recherche de 900’000 livres supplémentaires, non budgétées, c’est une énorme pression», s’inquiète la directrice.