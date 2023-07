Education au Luxembourg: Les écoles européennes publiques «diminuent les inégalités»

© Editpress / Didier Sylvestre

Les écoles européennes publiques «diminuent les inégalités au sein du système scolaire luxembourgeois». C'est le constat que dressent les auteurs d'une étude sur les écoles européennes publiques, dont les résultats ont été présentés ce vendredi.

La création de «différentes écoles pour des élèves différents» répond à la diversité socio-économique, culturelle et linguistique des élèves de l’école luxembourgeoise, estiment le Dr Sonja Ugen, directrice du Luxembourg Center for Educational Testing (LUCET) et le Dr Thomas Lenz, chercheur et manager au LUCET). Avec une approche d’apprentissage des langues «plus flexible», les écoles européennes publiques offrent des chances de réussite «plus équitables» à la population scolaire très hétérogène, sachant que le profil linguistique est un «facteur important» du succès scolaire, notent-ils.

Moins de retard scolaire et parcours «plus linéaire»

Par conséquent, les élèves du système européen auraient moins de retard scolaire que les élèves du système national. Ils seraient également moins enclins à changer de voie et suivraient donc un parcours «plus linéaire». L’étude montre aussi que les élèves des écoles européennes publiques obtiennent de meilleurs résultats en compétences mathématiques lors des épreuves standardisées (EpStan).

Sur la base des constats de l'étude, l'Université de Luxembourg appelle notamment à améliorer la connaissance globale des écoles européennes publiques par les enseignants et les parents (caractéristiques, similitudes et différences des offres scolaires nationales et européennes…) afin de permettre aux parents de prendre une décision éclairée quant au parcours de leur enfant.

Six écoles sont nées en 7 ans

Elle appelle aussi à introduire certaines caractéristiques des écoles européennes publiques dans les écoles qui suivent les programmes nationaux (par exemple élargir l’offre linguistique à la lumière du projet pilote d’alphabétisation en français actuellement en cours).

Rappelons qu'il existe actuellement six écoles européennes publiques au Luxembourg: Anne-Beffort à Mersch, Differdange/Esch-sur-Alzette, Mondorf-les-Bains, Junglinster, Clervaux et Luxembourg-Ville. Même si elles portent le nom d’«école internationale», il ne faut pas confondre ces écoles avec les écoles internationales privées et payantes comme le Lycée Vauban, et elles n’appartiennent également pas au même réseau que les écoles européennes I et II situées au Kirchberg et à Bertrange – dirigées par l’organisation intergouvernementale des écoles européennes.

