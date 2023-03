Éducation au Luxembourg: Les écoliers de Nonnewisen se sont entraînés comme des astronautes

«Ce n’est pas forcément facile pour les écoliers du fondamental, mais avec de bons exemples ils comprennent mieux, se réjouit Raoul Haupert, titulaire de classe et président du comite d’école Nonnewisen, à Esch-sur-Alzette. Ici, on leur propose de construire une main artificielle articulée et ça fonctionne très bien. L’espace les fait rêver. Ils ne veulent pas tous devenir astronautes, mais c’est important de leur faire découvrir ce métier, afin de leur faire aimer les sciences».

«Faire rêver les enfants»

Du haut de leur 9 ans, Rose, Carolina, Mily et Anna ont participé à un exercice de résistance avec du papier et des livres. L’idée de devenir astronaute ne les effraie pas « parce que c’est cool », nous confient-elles avec motivation. « C’est un peu comme faire du trampoline, même si on a un peu peur de tomber dans le vide. On rêve d’aller sur Mars, Jupiter, voire même au… Portugal avec une fusée », affirment-elles encore en rigolant.