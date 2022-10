Les économies de gaz en Europe seront «cruciales» pour passer l’hiver

En Europe : Les économies de gaz seront «cruciales» pour passer l’hiver

Les mesures d’économie de gaz en Europe seront «cruciales» cet hiver pour maintenir les stocks à des niveaux suffisants en cas de coupure totale du gaz russe et de «vague de froid tardive», souligne lundi, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport trimestriel. Le tarissement du gaz russe, en réponse aux sanctions frappant Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine, a fait exploser les prix sur les marchés mondiaux et conduit les Européens à s’approvisionner auprès d’autres sources, en important massivement du gaz naturel liquéfié (GNL), notamment américain, et du gaz norvégien.