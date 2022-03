Smartphones, tablettes : Les écrans favoriseraient en réalité le sommeil

Pas besoin de bannir les écrans de la chambre. Des études montrent que consulter son téléphone au lit ne dégrade pas la qualité du sommeil.

«Regarder des contenus en streaming ou écouter un podcast avant de vous coucher est une activité passive apaisante qui peut améliorer certains aspects de votre sommeil», indique Lindsay Hahn de l’Université du Michigan, co-autrice de l’étude publiée en février, dans le «Journal of Sleep Research». Pour arriver à cette conclusion, la consommation d’écrans et le sommeil de 58 adultes ont été analysés: l’utilisation de ces objets connectés n’a pas eu d’impact sur la durée ni la qualité du repos. L’étude montre surtout qu’un temps d’écran court favorise une heure de coucher plus précoce, ce qui permet un meilleur endormissement.