Les écureuils du New Jersey bons pour la casserole

NEW YORK - Les mangeurs d’écureuils du New Jersey peuvent se lécher les babines. L’agence de protection de l’environnement a déclaré hier le petit rongeur bon pour la casserole. La consommation d’écureuils avait été interdite au New Jersey en début d’année. À l’issue d’analyses, il apparaissait que leur chair contenait trop de plomb et d’autres métaux toxiques. Il est recommandé aux amateurs de ne pas consommer d’écureuils plus de deux fois par semaine. Le Bureau de la pêche et du gibier du New Jersey propose des recettes d’écureuils en soupe, au barbecue ou à l’étouffée.