Les effets pervers d'un Euro fort

La croissance pourrait ralentir en 2008 dans la zone Euro en raison de l'Euro fort, a déclaré mercredi le président de l'Eurogroupe Jean-Claude Juncker.

"Il se peut qu'il y ait une croissance plus lente en 2008 dans la zone Euro" en raison des "taux de change extérieurs historiquement élevés de l'Euro par rapport aux autres monaies, le dollar, le yuan et le yen", a dit à Luxembourg le ministre des Finances et Premier ministre luxembourgeois.