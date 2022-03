En Israël : Les électeurs israéliens s'apprêtent à voter

L'avenir de Benjamin Netanyahu est en jeu. Les Israéliens doivent élire mardi leur Parlement et leur nouveau Premier ministre. Netanyahu risque une inculpation.

On saura le 9 avril si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera reconduit ou non dans ses fonctions.

Netanyahu et les affaires

Aux grands enjeux habituels - la paix avec les Palestiniens, la sécurité, le coût de la vie - s'en est ajouté un autre: reconduire ou non le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, qui va au-devant d'une inculpation pour corruption après les élections. Dire oui, c'est prendre le risque d'un chef de gouvernement devant se partager entre les contraintes sécuritaires et économiques, et les audiences au tribunal.