Au Luxembourg: Les élections communales, comment ça marche?

Avec un peu plus de 50 000 résidents étrangers nouvellement inscrits sur les listes électorales (à peine 23,6% des résidents qui auraient pu voter), et les jeunes Luxembourgeois qui ont atteint la majorité depuis les dernières élections, de nombreux nouveaux électeurs vont participer, dimanche, aux élections communales. La procédure vous parait un peu compliquée, avec toutes ces croix à mettre partout? Pas de panique, on vous explique.