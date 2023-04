Communales: Les élections n'auront pas lieu dans six communes

Dans six communes du pays, les électeurs ne sont pas appelés aux urnes le 11 juin prochain. C'est ce qu'indique ce mercredi le ministère de l'Intérieur. Pour quelle raison? «Le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à pourvoir au conseil communal», note-t-il. Il s'agit des communes de Bourscheid, Stadtbredimus, Vichten, Weiler-la-Tour et Winseler et Nommern.