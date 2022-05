Coding à Rotterdam : «Les élèves ont progressé et le Luxembourg a été bien représenté»

LUXEMBOURG/ROTTERDAM – Les élèves de l'école privée Notre-Dame Sainte-Sophie ont participé à la finale Benelux du concours FIRST LEGO League aux Pays-Bas, samedi. Une journée à coder pour faire fonctionner un robot en lego.

Les élèves de Notre-Dame Sainte-Sophie n'ont pas remporté de prix, mais leur participation à la finale Benelux du concours FIRST LEGO League à Rotterdam a tout de même le goût d'une victoire. «Il y avait une super ambiance, beaucoup de monde et une grande dynamique. C'était une chouette expérience. Les élèves ont progressé et le Luxembourg a été bien représenté», s'est félicité David Degouis, professeur de physique, joint par L'essentiel à l'issue du concours, samedi.