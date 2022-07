Au Luxembourg : Les élèves sur un pied d'égalité face à l'aide aux devoirs

Pour lisser ces inégalités et offrir autant que possible les mêmes chances à chaque élève des cycles 2 a 4 du fondamental, les aides aux devoirs dans les maisons relais et chez les assistants parentaux vont être renforcés et structurés. «Avec la gratuité des maisons relais, qui sont très proches de l'école et ont un personnel qualifié, nous allons être en mesure d'offrir cette aide à tous les enfants qui sont demandeurs», précise Claude Meisch. Chaque maison relais mettra à disposition une pièce dédiée aux devoirs dans le calme, pour une heure par jour du lundi au jeudi, et éventuellement une heure le vendredi. Là, l'élève trouvera un éducateur qui pourra lui expliquer un énoncé qui n'a pas compris, lui donner l'impulsion pour faire ses exercices.