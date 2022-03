Les éliminés de la «Nouvelle Star» se plaignent

Après le premier prime de la nouvelle saison de l’émission de M6, deux des cinq éliminés se sont plaints en s’en prenant à la production.

Un peu plus tard, c’est Cindy qui était interrogée par une animatrice de W9. Plus que déçue, elle a l’air carrément dégoutée, comme les traits de son visage le démontrent, et ne répond presque pas aux questions qui lui sont posées.