Yémen – Les Emirats disent avoir intercepté un missile houthi

Yémen : Les Émirats disent avoir intercepté un missile houthi

Les Émirats, qui appartiennent à la coalition dirigée par Ryad, ont affirmé avoir intercepté et détruit un missile envoyé par les rebelles yéménites houthis.

Les Émirats arabes unis ont affirmé lundi avoir intercepté, pour la troisième fois ce mois-ci, un missile balistique lancé par les rebelles yéménites houthis. «Les défenses antiaériennes ont intercepté et détruit un missile balistique lancé par les terroristes houthis visant notre pays», a affirmé le ministère émirati de la Défense, dans un communiqué.

Les débris du missile sont tombés dans une zone non peuplée et aucune victime n’est à déplorer, ont précisé les autorités des Émirats, selon lesquelles l’attaque n’a eu aucun impact sur le trafic aérien. Le ministère ajoute avoir détruit le lanceur de missiles houthi au Yémen, sans préciser sa localisation. Les Émirats disent être «totalement prêts à faire face à toute menace» et prendre «toutes les mesures nécessaires pour protéger les Émirats arabes unis de toute attaque».