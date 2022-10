Monde virtuel : Les Emirats font leur entrée dans le métavers

Les Emirats arabes unis ont annoncé cette semaine le lancement d’une antenne de leur ministère de l’Economie dans le métavers, ce monde virtuel présenté comme l’avenir d’internet.

Les Emirats arabes unis, qui ambitionnent de devenir un acteur majeur dans le domaine des sciences et des technologies, ont annoncé cette semaine le lancement d’une antenne de leur ministère de l’Economie dans le métavers, ce monde virtuel présenté comme l’avenir d’internet. C’est entre les murs du Musée du Futur à Dubaï, un bâtiment à l’architecture hors-norme en forme d’anneau, que le riche émirat du Golfe a accueilli pendant deux jours des centaines de représentants des géants mondiaux de la tech venus explorer le potentiel du métavers.

Objectif affiché: attirer 1.000 entreprises spécialisées dans la blockchain et les technologies virtuelles pour faire de Dubaï, connue pour ses projets immobiliers pharaoniques, «l’une des dix plus grandes économies du métavers au monde» d’ici 2030. Avec, à la clé, 4 milliards de dollars de contribution au PIB et la création de 40.000 emplois. Propulsé sur le devant de la scène à l’été 2021, le métavers désigne un univers numérique et social, censé prolonger la réalité physique via la réalité augmentée ou virtuelle, et faire passer internet de la 2D à la 3D.

Génération Z

Pour l’heure, cet univers immersif dans lequel les internautes sont sensés pouvoir se divertir, étudier ou travailler, est encore en phase de «test», reconnaît le ministre émirati de l’Economie, Abdallah ben Touq Al-Marri, dans un entretien avec l’ AFP. Mais la pandémie a «accéléré» la tendance, selon lui. Selon le ministre, les Emirats, où plus de 90% des 10 millions d’habitants sont des expatriés, attirent depuis deux ans de plus en plus «d’investissements et de nouveaux talents».

Le pays a récemment assoupli ses conditions de résidence avec un nouveau visa dans le but de dynamiser son économie en attirant des travailleurs hautement qualifiés, comme les médecins, les ingénieurs, les scientifiques ou les artistes. Il s’est également doté d’une loi sur les actifs virtuels, créé une autorité de régulation des cryptoactifs, et accueilli d’importantes plateformes d’échange de cryptomonnaies. «Nos employés ont été formés pour qu’ils puissent s’immerger dans le métavers et interagir avec la génération Z», très friandes de services en lignes, affirme M. Marri. Cette génération, née après 1990 et fan de jeux vidéo, fait l’objet de toutes les convoitises, notamment au Moyen-Orient, où près d’un tiers de la population a moins de trente ans.