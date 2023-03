Environnement : Les émissions de CO2 de l'énergie ont atteint un nouveau record en 2022

Les émissions mondiales de CO2 liées aux énergies ont encore augmenté en 2022, de 0,9%, pour atteindre un nouveau record, cependant moins élevé que prévu, l'essor des énergies vertes ayant en partie compensé le recours accru au pétrole et au charbon, a annoncé jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Les émissions dues à l'énergie, qui représentent plus des trois quarts du total des gaz à effet de serre, gardent «une trajectoire de croissance insoutenable», alimentant le déréglement du climat, alerte cependant l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

«Le risque d'une croissance débridée des émissions en raison du recours accru au charbon dans le contexte de crise énergétique, ne s'est pas matérialisé, l'essor des énergies solaire et éolienne, des voitures électriques, de l'efficacité énergétique et d'autres facteurs ayant freiné la montée du CO2», constate l'AIE, jeudi, dans une analyse basée sur des données nationales publiques.

Les émissions dues à l'énergie (plus des trois quarts du total des gaz à effet de serre) gardent «une trajectoire de croissance insoutenable», alimentant le dérèglement du climat, alerte cependant l'AIE, qui appelle à agir plus fortement. En 2022, les émissions de CO2 des énergies ont crû de 0,9%, pour atteindre un record de plus de 36,8 milliards de tonnes, indique le rapport.