Cartes sur table : Les émouvantes confessions de Louane

La chanteuse s’est confiée dans une vidéo où elle revient sur ses traumatismes et sa rencontre avec le père de sa fille.

Parents d’une petite fille, le musicien Florian Rossi et la chanteuse Louane Emera se sont rencontrés en 2018. imago images/PanoramiC

Si Louane n’a jamais caché les épreuves difficiles qu’elle a traversées, dont le décès de ses parents ou sa grossesse insupportable, elle a tenu à revenir sur ses traumatismes d’enfance à travers une vidéo partagée sur YouTube. On y voit la chanteuse de 26 ans s’adresser à la petite fille qu’elle était.

«Hello, toi, je ne sais pas trop à qui je parle. Tu as 8 ans, 12 ans, 16 ans et puis 19. Je crois que du plus loin que je m’en souvienne, tu ne t’es jamais sentie vraiment bien dans ta peau, tu t’es jamais vraiment sentie acceptée et même quand les gens te regardaient avec des yeux brillants, tu n’as jamais réussi à en ressentir de la valeur», commence la jeune femme, qui est suivie par un psy depuis ses 8 ans.

«Flo, il t'a ouvert les yeux»

La Française raconte ensuite que sa scolarité ne s’est pas bien passée à cause de ses troubles du déficit de l’attention. Après sa participation, à l’âge de 16 ans, à «The Voice», sur TF1, en 2013, Louane a été victime de grossophobie et a souffert de troubles alimentaires. «Tu te retrouves prise au piège des insultes, des bousculades, des phrases dans ta vie qui résonneront pendant des années comme «boule de gras». C’est à ce moment-là que tu prends conscience de ton corps et, vraiment, de la pire des façons», continue-t-elle avant de confier avoir pensé au suicide: «Tu te fais du mal et tu ne veux plus vivre».

Heureusement pour celle qui vient de sortir son quatrième album, «Sentiments», sa rencontre avec son compagnon Florian Rossi, père de sa petite Esmée, 2 ans, lui a permis de se reconstruire. «Flo, il t’a ouvert les yeux. Attention, il ne t’a pas sauvée, mais il t’a donné les clés qui t’ont permis de te sentir mieux, poursuit-elle, s’adressant toujours à elle-même. Alors, aujourd’hui encore, t’as des hauts et des bas. Mais les bas que tu vis, ils ne sont jamais aussi profonds. La vie et Flo t’ont offert le plus beau cadeau du monde: une extraordinaire petite fille».

