Royaume-Uni : Les employés d’une ONG d’aide aux SDF font grève pour ne pas devenir… SDF

Plus de 600 travailleurs de l’ONG britannique d’aide aux sans-abri Shelter commencent lundi une grève de deux semaines pour demander de meilleurs salaires, craignant de devenir eux-mêmes… des SDF, d’après un communiqué lundi du syndicat Unite. La direction de Shelter a mis en œuvre une augmentation de 3% en 2022, bien plus faible que l’inflation, «ce qui fait que beaucoup de ses propres employés ne sont pas en mesure de payer leur loyer», et «fait planer sur eux le spectre de devenir sans-abri», affirme ce communiqué.