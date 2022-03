Les employeurs à la recherche de l’honnêteté

LUXEMBOURG - Gel des recrutements, licenciements, les professionnels des ressources humaines (RH) traitent des effets de la crise chaque jour. Mais comment?

Réunies mardi, les RH du pays ont trouvé une réponse: accompagner les salariés de manière honnête: «Si on licencie, il faut bien dire au salarié pourquoi un plan social le touche, sinon, il pensera que c’est parce qu’il est francophone ou qu’il a refusé de travailler un week-end», témoigne Sonia Rucquoy de Galilei. Et Viviane Harnois de rappeler que l’environnement respectueux joue dans l’image pour l’après-crise: «Les étudiants avec le plus de talent ont déjà tendance à s’inscrire dans des filières de l’éducation plutôt qu’en finances. Cela devrait nous inquiéter».