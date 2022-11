Travail au Luxembourg: Les employeurs ne veulent pas payer les nouveaux congés

Alors que le gouvernement entend ajouter de nouveaux types de congés, la question est brûlante. Un projet de loi prévoit en effet d’ajouter la possibilité pour chaque salarié de disposer d’un jour par an pour «raisons de force majeure» et cinq jours pour le congé d’aidant. La prise en charge des congés paternité et parental sera quant à elle améliorée. Le but est de mieux concilier vie privée et professionnelle.