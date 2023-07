Mobilité au Luxembourg: Les employeurs poussent pour les trajets à vélo

© Editpress/Didier Sylvestre

Alors que des bons d'achat d'une valeur totale de 12 000 euros étaient proposés pour cette 15e édition, on s'est demandé si les principaux employeurs du Luxembourg se sentaient véritablement concernés par l'opération.

Du côté de la Croix-Rouge luxembourgeoise, on nous a indiqué que «l'usage du vélo, de la trottinette et de la marche à pied représentait 15% des modes de déplacement "domicile/travail" des collaborateurs». «Les freins à l'usage du vélo sont généralement la distance, l'insécurité, les dangers de la route et la météo».

Face au vent et surtout face à la pluie, la présence de douches au cœur de l'entreprise peut effectivement faire la différence. Au sein même du ministère de la Mobilité, il existe par exemple «quatre salles de douche avec vestiaires». Par conséquent, «le local à vélos est bien rempli et utilisé par un très grand nombre de collaborateurs ainsi que par plusieurs ministres». Et le ministère de nous confirmer que «pour les bâtiments publics planifiés par l'Administration, le volet cycliste est systématiquement intégré».

Du stationnement disponible pour les vélos

Du côté des CFL, le son de cloche est identique. «Les collaborateurs ont la possibilité de stationner leur vélo en toute sécurité, nous précise-t-on. Des douches sont également présentes dans un grand nombre d'immeubles des CFL. Pour l'édition 2023 du MVOS, sept équipes de chez nous se sont inscrites».

La ville de Luxembourg abonde, elle aussi, dans le même sens. «Lors de la conception des bâtiments pour les services, nous indique-t-on, la municipalité veille à l'intégration d'infrastructures sanitaires adéquates et à la disponibilité de possibilités de stationnement de vélos».

De sérieux prétendants à la victoire

Du côté des grands employeurs privés, les banques ne sont pas insensibles à la mobilité douce. À la Spuerkeess, «deux locaux sont prévus, avenue de la Liberté, où deux douches sont installées».

Chez ING, on note la présence «de trois douches pour les hommes et de trois douches pour les femmes, ainsi que des casiers». «Une trentaine de cyclistes sont très impliqués tout au long de l'année», même si «les frontaliers affirment qu'ils ont du mal à se déplacer depuis leur domicile, car approcher le Grand-Duché peut être compliqué en raison du trafic aux heures de pointe». Chez BGL BNP Paribas, «des emplacements réservés aux vélos sont disponibles au Kirchberg, à Bettembourg et au Windhof», où il existe «plusieurs vestiaires et douches».

Chez Deloitte, «on participe pour la 2e fois à l'opération MVOS grâce à une campagne de promotion en interne». Le 5 juillet, déjà, l'équipe «Cycling around the green dot» avait accompli plus de 2 000 km. Chez Goodyear, on prend également l'initiative très au sérieux. «On se mobilise depuis 2016 pour MVOS», nous rappelle-t-on. Au départ avec quatre équipes, la participation de l'entreprise a grimpé jusqu'à quinze équipes.