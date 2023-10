Au Luxembourg: Les énergies renouvelables se font une place au soleil

En 2022, l'électricité renouvelable représentait 16,7% de la consommation nationale du Luxembourg, indique l'ILR (Institut luxembourgeois de régulation) ce mercredi. La production non renouvelable au Grand-Duché couvre 2,3% de la consommation. Les 81% restants sont importés, majoritairement d'Allemagne (3 188 GWh, contre 1 927 GWh importés de Belgique et 134 de France).

Produire sa propre électricité

Avec le photovoltaïque, il est d'ailleurs possible de produire sa propre électricité, rappelle l'ILR. Et cette option est de plus en plus populaire. Ainsi, 76% des ménages qui se sont équipés en 2022 ont choisi de consommer l'électricité produite sur leur toit plutôt que de l'injecter dans le réseau, contre 14,7% en 2021. Au 31 décembre 2022, 1 257 ménages à travers le pays avaient des installations photovoltaïques fonctionnant en mode autoconsommation, contre 307 un an plus tôt.