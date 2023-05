Education au Luxembourg: «Les enfants apprennent sans s’en rendre compte»

En jardinant ou en faisant de la menuiserie, on apprend aussi.

«Si vous proposez à des enfants de monter un campement, ils en retireront des notions de géométrie, mais sans avoir l’impression d’avoir dû apprendre et sans la pression de la performance. C’est de l’éducation non formelle», explique Isabelle Meyers, du ministère de l’Éducation nationale, en charge de l’organisation du Festival de l’enfance.

Le festival se tient dans le cadre de la Semaine de l’enfance, organisée jusqu’au 19 mai, par le ministère. Durant sept jours, 205 structures d’éducation et d’accueil (crèches, maisons relais, foyers scolaires, assistants parentaux) proposeront 880 activités.

Mission complémentaire

Une offre que les enfants jusqu’à 12 ans et leurs parents sont invités à tester lors du festival, samedi et dimanche à Neumünster. Ils planteront des graines, feront de la menuiserie avec des outils qu’ils n’ont pas normalement le droit de manipuler, ou guideront un robot dans un labyrinthe. Ils auront même une aire de repos d’où observer leurs camarades. Car, «quand les petits regardent les plus grands participer à une activité, ils en retirent aussi un apprentissage», conclut Isabelle Meyers.