Au Luxembourg : Les enfants de sortie avec les lampions

LUXEMBOURG - Les enfants du Grand-Duché iront de maison en maison ce mercredi à l'occasion de la chandeleur. La Sécurité routière invite à la prudence.

La Sécurité routière lance ainsi un appel à la prudence et rappelle quelques consignes de sécurité aux enfants et aux parents qui les accompagnent. Il vaut mieux marcher toujours sur le trottoir, le plus loin possible du trafic, et traverser au passage pour piétons, en regardant bien, même si le piéton est prioritaire.