Ecole en Suisse : Les enfants deviennent des «hooligans», foot interdit à la récré

Les responsables de deux établissements primaires suisses ont décidé de bannir le football à partir du mois de mai. Une décision prise en raison de violences entre les élèves.

«Les enfants se sont rabaissés mutuellement à la manière des hooligans et sont rentrés dans les écoles après la récréation en chantant des chants de guerre», explique Martin Gehrig, directeur de l’école Am Uetliberg. Le football aurait par ailleurs conduit les enfants à s’insulter mutuellement. La direction craint que les enfants s’inspirent du comportement des hooligans dans les stades et qu’ils l’imitent à l’école.

«La direction a complètement surréagi»

Karin Knecht, conseillère en éducation et en gestion des conflits, ne comprend pas cette décision. Interrogée par 20 Minuten, elle déclare: «Avec cette mesure, la direction a complètement surréagi. Elle signale aux enfants: ''Vous êtes tous des fauteurs de troubles''. Que peuvent faire les enfants s’ils n’ont même plus le droit de jouer au football?»

Karin Knecht propose d’impliquer les travailleurs sociaux des écoles et de parler de la problématique des hooligans avec les enseignants et les élèves, par exemple lors des conseils de classe. Sinon, on risque de voir les fronts se durcir entre les élèves et le corps enseignant, craint-elle.