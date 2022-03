Recherche médicale : Les enfants face au cancer, des progrès à faire

Chaque année en Europe, plus de 35 000 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués et 6 000 enfants en meurent. La recherche doit se renforcer.

Les essais cliniques intégrant des enfants et des adolescents sont plus difficiles à mener.

«Il faut davantage d'essais cliniques en France pour qu'il y ait plus de choix thérapeutiques, pour donner un peu d'espoir aux parents», témoigne aujourd'hui Xavier Baio, deux jours avant la journée internationale du cancer de l'enfant. Comment expliquer que les traitements manquent encore, que la recherche patine parfois? Chaque année en Europe, plus de 35 000 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués et 6 000 enfants en meurent. Des progrès considérables ont certes été réalisés dans le champ de la cancérologie pédiatrique.