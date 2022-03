Les enfants mieux protégés des prédateurs sexuels

LUXEMBOURG - Les ministres ont approuvé, mardi, le projet de loi sur les abus sexuels contre les mineurs.

En plus d’approuver la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, il vise à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Le projet de loi introduit certaines incriminations nouvelles dans le code pénal, comme l’interdiction de consulter du matériel pédopornographique ainsi que l’interdiction de faire des propositions sexuelles à un mineur via Internet.