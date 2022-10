Selon une étude : Les enfants nés de PMA n'ont pas de problème durable de croissance

En moyenne, de la petite enfance au début de l'adolescence, les personnes conçues par PMA «sont plus petites et pèsent moins (...) que celles conçues naturellement», résument les auteurs de cette étude publiée fin juillet dans le Jama Network Open. «Mais les différences (sont) réduites quel que soit l'âge, et se résorbent en vieillissant» pour ne plus être apparentes à la fin de l'adolescence, ajoutent les chercheurs, emmenés par l'épidémiologiste Ahmed Elhakeem de l'Université de Bristol.