Duos stylés: Les enfants, nouveaux accessoires de mode des stars

Getty Images for Michael Kors

Le 15 février, l’actrice de «Grey’s Anatomy» Ellen Pompeo et sa fille Sienna font partie des invités du défilé de Michael Kors.

Ils ont quelques mois, 2 ou 10 ans et accompagnent déjà leurs célèbres parents lors d’événements mondains. La pionnière se nomme North West, qui, à l’âge de 9 ans, assistait à sa première Fashion Week de Paris en 2022. En ce début d’année, ils sont plusieurs à être apparus sur le tapis rouge et devant les photographes. En couverture du numéro de Vogue du mois de mars, dévoilée le 15 février, Rihanna prend la pose avec son compagnon Asap Rocky et son fils de 9 mois.