Secrétariat spécial : Les enfants ont jusqu'au 20 décembre pour écrire au père Noël

Le père Noël et sa soixantaine de lutins - des postiers volontaires et des intérimaires - s'engagent à répondre gratuitement, en français ou en anglais, à tous les enfants et aux classes. Les enfants «recevront une belle lettre du père Noël accompagnée d'une carte postale à colorier qu'ils pourront envoyer à leur famille et à leurs amis», précise La Poste dans un communiqué.