A Luxembourg-Ville: Les enfants repartent à l'abordage du bateau pirate

1 / 4 Le bateau pirate est de retour en ville! FL/L'essentiel Rénové et flambant neuf, le navire est revenu avec un peu de retard par rapport au calendrier prévu. FL/L'essentiel Mais il attend désormais les matelos de tous âges. FL/L'essentiel

Bien amarré au cœur de la capitale et pour un long moment, normalement. En restauration depuis l’automne dernier, le fameux bateau pirate du parc Monterey est à nouveau accessible pour les petits et les grands. Armé de glaces à l’eau, sous un soleil éclatant, et accompagné de musiciens, le collège échevinal de Luxembourg-Ville est venu l’inaugurer, ce vendredi après-midi.

«C’est vraiment la joie et c’est un moment qui nous récompense de beaucoup d’efforts», a souligné la bourgmestre Lydie Polfer, coiffée d’un petit chapeau de marin pour l’occasion. «Même si le gazon n’est pas encore posé autour de la structure, on souhaitait rouvrir le bateau-pirate maintenant pour faire plaisir aux enfants».

De l’eau pour se rafraîchir

Et les élus de la capitale de rappeler que c’est une plaine de jeux très importante pour les familles en centre-ville. «Ce bateau a toujours eu un succès fou», rappelle, radieuse, la bourgmestre, «et après 17 ans de bons et loyaux services, il était temps de le rénover. Des milliers d’enfants ont grimpé dessus et l’usure était bien présente. Place au jeu et aux familles, désormais».